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Российские дипломаты потребовали от США улучшить условия содержания Ярошенко

Политика
21 февраля, 4:49 дата обновления: 21 февраля, 4:57 UTC+3

В посольстве РФ в Вашингтоне подтвердили, что администрация тюрьмы ограничила россиянину возможности приобретать продукты питания и лекарства, а также запретила прогулки

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© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Российские дипломаты потребовали от американской стороны обеспечить нормальные условия содержания летчика Константина Ярошенко, который отбывает 20-летний срок лишения свободы в тюрьме в США. Об этом ТАСС сообщили во вторник в посольстве РФ в Вашингтоне.

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"Потребовали от американской стороны обеспечить соблюдение гуманных условий содержания Константина Ярошенко, который испытывает серьезные проблемы со здоровьем. По-прежнему настаиваем на возвращении российского гражданина на родину по гуманитарным основаниям", - сказали в дипмиссии.

Там подтвердили, что администрация тюрьмы Форт-Дикс в штате Нью-Джерси ограничила ему возможности приобретать продукты питания и лекарства, запретила прогулки. Дипломаты подчеркнули, что ужесточение условий содержания россиянина "подтвердило неспособность американских властей добросовестно выполнять международно-правовые обязательства" в сфере соблюдения прав человека.

Ярошенко был осужден в США в сентябре 2011 года на 20 лет лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным.

В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали в мае 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Официальные представители российских властей и семья летчика неоднократно обращались к США с просьбой выдать Ярошенко.

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