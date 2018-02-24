Депутаты Госдумы считают, что РФ не нужны подсказки Украины о проведении выборов в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Россия не нуждается в чужих подсказках по поводу проведения выборов президента РФ в Крыму, МИД Украины своими заявлениями сознательно обостряет международные отношения, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил в Twitter, что Москве направлена нота протеста в связи с проведением 18 марта выборов президента РФ на территории Крыма.

"Заявление Климкина - это "письмо на деревню дедушке", без адресата, потому что мы в своей стране сами знаем, где и как проводить выборы. И в чужих подсказках не нуждаемся", - сказал Бальбек ТАСС в субботу.

По словам депутата, действия украинского МИД - это "сознательное обострение международных отношений, потому что вмешательство в чужие президентские выборы равносильно завуалированной войне". "Если говорить откровенно, то гламурно-плаксивые заявления Павла Климкина - это "челобитная" мировому сообществу", - считает депутат.

Его коллега Дмитрий Белик, представляющий в Госдуме Севастополь, считает ноты украинского МИД "переводом бумаги". "Не надоело им бумагу переводить? То в 2014 году протестовали во время референдума и выборов в местные парламенты, то в 2016 году против выборов в Госдуму, теперь против проведения выборов президента РФ протестуют. Хотя, к сожалению, текущая ситуация на Украине такова, что они будут искать любые поводы для запрета", - сказал он ТАСС.

Депутат уверен, что с выборами на территории РФ россияне разберутся сами, "без "решительных" протестов и угроз со стороны Украины".