Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон и исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель обсудили в воскресенье в телефонном разговоре сирийскую проблематику. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждена сирийская проблематика в контексте развития ситуации в Восточной Гуте и обеспечения гуманитарного доступа в этот и другие регионы Сирии. Выражено удовлетворение тем, что благодаря совместной конструктивной работе удалось согласовать и принять 24 февраля с. г. резолюцию Совета Безопасности ООН 2401. Отмечена важность продолжения общих усилий в интересах полной и скорейшей имплементации положений резолюции", - отмечается в сообщении.

Путин информировал собеседников о практических шагах, предпринимаемых российской стороной по эвакуации мирных жителей, доставке гуманитарных грузов и оказанию медицинской помощи пострадавшему населению в Сирии. При этом обращено особое внимание на то, что приостановка военных действий не распространяется на операции против террористических группировок.

По словам пресс-службы Кремля, сторонами "достигнута договоренность об активизации обмена информацией по различным каналам по ситуации в Сирии".