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Почетный консул РФ в Буркина-Фасо: перестрелки в Уагадугу продолжаются

Политика
2 марта, 14:43 дата обновления: 2 марта, 15:03 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде

Точной информации о напавших нет, сообщила Анна Рачина-Кулибали

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РАБАТ, 2 марта. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Перестрелки в столице Буркина-Фасо, Уагадугу, продолжаются; точной информации о том, кто осуществил нападение, нет.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в пятницу почетный консул РФ в Буркина-Фасо Анна Рачина-Кулибали.

"На данный момент нет никакой точной информации, так как перестрелки продолжаются. Ситуация пока неясная. Мы ждем уточнений", - отметила она.

По ее словам, на данный момент известно, что "все атаки произошли в центре Уагадугу. Французское посольство и французский культурный центр находятся в этой зоне". "Нападающие окружены сотрудниками силовых структур, но пока не нейтрализованы", - сказала почетный консул РФ.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило, что группа вооруженных людей в масках открыла стрельбу близ штаб-квартиры армии Буркина-Фасо в Уагадугу. По их словам, перед этим в столице был слышен взрыв.

Посольство Франции и Французский институт в столице Буркина-Фасо на своей странице в Facebook сообщили в пятницу о том, что подверглись нападению.

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