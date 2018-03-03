Боевики пятый день не выпускают жителей Восточной Гуты по гуманитарному коридору

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Боевики пятые сутки не выпускают жителей Восточной Гуты по гуманитарному коридору, сообщил в субботу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Пятые сутки проводится информирование граждан Восточной Гуты о координатах гуманитарного коридора. Подготовлена вся необходимая инфраструктура для их приема. Однако по вине действующих здесь вооруженных группировок, блокирующих доступ населения к гуманитарному коридору со своей стороны, никому из мирных жителей покинуть Восточную Гуту в очередной раз не удалось", - рассказал представитель Минобороны РФ.

Как напомнил Евтушенко, Центр по примирению осуществляет контроль за соблюдением гуманитарной паузы, которая в субботу в пятый раз вводилась в Восточной Гуте, а также за безопасным выходом мирных жителей, эвакуацией больных и раненых по гуманитарному коридору в районе населенного пункта Эль-Вафидин.

Он также сообщил, что обстановка в районе пункта пропуска продолжает ухудшаться, и подступы к нему обстреливают снайперы. "Для своих провокационных вылазок боевики используют сеть подземных тоннелей. Кроме того, сегодня в период c 9 часов 35 минут до 11 часов 10 минут гуманитарный коридор был четыре раза обстрелян из стрелкового оружия. Ранено три местных жителя", - рассказал Евтушенко.

По его словам, в Центр по примирению продолжают поступать обращения по телефонам горячей линии, за сутки принято 49 обращений, большинство - от жителей Восточной Гуты, которые продолжают жаловаться на ухудшающуюся гуманитарную ситуацию и произвол со стороны боевиков.

Евтушенко также отметил, что введенный на территории Сирии 30-дневный режим прекращения боевых действий постоянно нарушается незаконными вооруженными формированиями в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск, а также в Восточной Гуте. "Так, жилые кварталы города Дамаска и его пригородов за прошедшие сутки было обстреляны из минометов восемь раз. При этом было выпущено 64 мины. Имеются разрушения и раненые среди мирных жителей", - рассказал он.

Провокация "Джебхат ан-Нусры"

"Также поступили данные, что боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) готовят провокационную акцию с целью срыва гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Дума, спланированного на ближайшее время. Террористы намерены обстрелять колонну из минометов и обвинить в этом правительственные силы", - сказал Евтушенко.

"Действия незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте, обстрелы ими Дамаска и препятствование выходу мирного населения являются военными преступлениями. Требуем от лидеров незаконных вооруженных формирований остановить произвол в отношении местных жителей, прекратить вооруженные провокации и обеспечить безопасный выход людей из опасных районов", - добавил он.

Гуманитарный коридор

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00 местного времени (с 10:00 до 15:00 мск).

Безопасность на выходе из гуманитарного коридора обеспечивается российской военной полицией и военнослужащими армии Сирии. Первые паузы были сорваны боевиками, как сообщали в российском Центре по примирению враждующих сторон, террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход из этого района, они силой удерживают население в подконтрольной им Восточной Гуте, угрожая расправой желающим покинуть ее.