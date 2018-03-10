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Центр по примирению: переговоры о выходе боевиков из Восточной Гуты продолжаются

Политика
10 марта, 18:10 UTC+3 ЭЛЬ-ВАФИДИН /Сирия/ 10, марта. /ТАСС

По словам генерал-майора Владимира Золотухина, в пятницу 13 боевиков покинули район

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© Ghouta Media Center via AP

ЭЛЬ-ВАФИДИН /Сирия/, 10 марта. /ТАСС/. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии ведет переговоры о выходе из Восточной Гуты лидеров незаконных вооруженных формирований, сообщил журналистам в субботу представитель Центра генерал-майор Владимир Золотухин. По его словам, накануне 13 боевиков покинули Восточную Гуту, воспользовавшись гуманитарным коридором в населенном пункте Эль-Вафидин.

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"Продолжаются напряженные переговоры между представителями Центра по примирению враждующих сторон и лидерами незаконных вооруженных формирований сирийской оппозиции с целью достичь соглашения по выводу из зоны деэскалации "Восточная Гута" второй очереди боевиков", - сказал Золотухин.

"Также продолжаются обстрелы жилых кварталов Дамаска и ближайших пригородов, по которым за прошедшие сутки боевиками из Восточной Гуты было выпущено 12 мин калибра 120 мм. Имеются многочисленные разрушения, погиб один человек и ранены девять мирных жителей", - добавил генерал.

С 9 до 14 часов (с 10 до 15 мск) субботы прошла двенадцатая по счету гуманитарная пауза, объявленная с целью обеспечить выход из Восточной Гуты мирного населения, а также боевиков с их семьями, которым гарантируется безопасность, предоставление транспорта и охраны по всему маршруту движения.

"Кроме того, продолжает функционировать дополнительный пункт пропуска в районе населенного пункта Джисрейн на юге Восточной Гуты. Здесь развернуты медицинский пункт, пункт раздачи горячего питания, организовано дежурство транспортных средств для перевозки мирных жителей в безопасные районы", - отметил Золотухин.

На горячую линию Центра по примирению продолжают поступать сообщения о бедственном положении населения Восточной Гуты. "В районе Кафр-Батна произошли вооруженные столкновения между местными жителями - сторонниками режима боевиков и лояльными законному правительству САР", - сказал представитель Центра.

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