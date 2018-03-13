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МИД РФ: Лондон должен понимать, что угрозы санкций против Москвы не останутся без ответа

Политика
13 марта, 17:01 дата обновления: 13 марта, 17:16 UTC+3

Москва не будет отвечать на ультиматум, пока не получит от британской стороны образцы использованного при отравлении экс-полковника ГРУ вещества

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Здание МИД РФ

Здание МИД РФ

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Великобритания должна осознавать, что угрозы принятия санкций против России по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля без ответа не останутся. Об этом заявили во вторник в МИД РФ, куда ранее был вызван британский посол Лори Бристоу.

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"Любые угрозы принятия санкционных мер в отношении Российской Федерации не останутся без ответа. Это должна осознавать британская сторона", - подчеркнули в МИД.

В российском дипведомстве добавили, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона по делу Сергея Скрипаля, пока не получит от Великобритании образцы использованного при отравлении экс-полковника ГРУ химического вещества.

"Заявлено, что действия британских властей носят откровенно провокационный характер, РФ не причастна к инциденту в Солсбери 4 марта, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Подчеркнуто, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока российской стороне не будут предоставлены образцы химического вещества, на которое ссылается британское следствие, и пока Великобритания не начнет действовать в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия, предполагающей совместное расследование случившегося, к чему мы были готовы".

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