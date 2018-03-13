Лавров обсудил с представителем Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР и межкорейский саммит

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел во вторник встречу с начальником Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ёном, который находится в российской столице с рабочим визитом.

Точная дата и время проведения данной встречи до последнего момента оставались неизвестными.

В итоге она состоялась во вторник во второй половине дня в центральном здании МИД России на Смоленской площади.

Как и было запланировано, центральной темой встречи стали итоги визита южнокорейской делегации в КНДР и их встречи с Ким Чен Ыном.

Поздравления с успехом

Переговоры начались с поздравлений со стороны Лаврова с успешным проведением зимних Олимпийских игр. Так, глава МИД РФ выразил Сеулу особую признательность за то доброе отношение, которое было проявлено гражданами Южной Кореи по отношению к российским спортсменам. Министр отметил, что это благодарность не только от него, но и от миллиона российских болельщиков, а также заявил об уверенности, что проходящая в Пхёнчхане Паралимпиада будет "не менее успешной".

В свою очередь, Чон Ый Ён поздравил российских спортсменов с успешным выступлением на Олимпиаде, прежде всего российскую хоккейную сборную. "Наш народ очень жалел, что в этих Олимпийских играх не смог принять участие шорт-трекист Виктор Ан", - признался он.

"Я также передаю теплый привет от нашего президента Мун Чжэ Ина господину [Владимиру] Путину, и его пожелания в успешном проведении президентских выборов", - добавил помощник южнокорейского лидера.

"Российский след"

В ходе встречи глава российского дипведомства в шутку отметил, что общепризнанный прорыв в ситуации на Корейском полуострове, который произошел благодаря состоявшемуся визиту делегации Южной Кореи в КНДР, некоторые вновь могут принять за "российское вмешательство".

На открытой для журналистов части переговоров представитель Южной Кореи признался, что посещал Москву в прошлом месяце, чтобы встретиться с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. "Об этом никогда не сообщалось публично, но тогда у нас прошли очень успешные переговоры, - отметил он. - И сегодня я вернулся сюда, чтобы продолжить с вами обсуждение волнующих вопросов".

Лавров с иронией отнеся к раскрытию этой информации. "Такой секрет раскрыли! Теперь все подумают, что это мы опять все придумали", - с улыбкой сказал министр.

После этого представителей СМИ попросили покинуть переговорную комнату, и встреча продолжилась уже за закрытыми дверями.

Признательность за поддержку

Москва стала последним пунктом в туре Чон Ый Ёна по странам-участницам шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. За эту неделю он посетил Пхеньян, Вашингтон, Пекин, в то время как его коллега, директор Национальной разведывательной службы Со Хун в эти дни находится в японской столице. Как отметил Лавров, это говорит о понимании Сеулом необходимости сформировать "достаточно солидный фронт" всех тех, кто может помочь мирному урегулированию кризиса в этом регионе.

По итогам визита представителей Сеула в Пхеньян была достигнута договоренность о проведении межкорейского саммита в конце апреля, а также о возможной встрече лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом. Во вторник Чон Ый Ён открыто обратился к Москве с просьбой оказать поддержку этим процессам.

По словам помощника президента Южной Кореи, правительство его страны благодарно за то, что Россия неизменно поддерживает позицию, согласно которой межкорейская проблема должна решиться мирным путем. "Хотим обратиться к РФ с просьбой, чтобы она поддержала все процессы, которые станут поворотным моментом в истории Корейского полуострова, в том числе намеченные встречи между главами Юга и Севера и между США и КНДР", - подчеркнул он.

Уже после встречи с российским министром начальник Управления национальной безопасности сообщил журналистам, что заручился поддержкой Москвы в проведении как межкорейского саммита, так и встречи лидеров США и КНДР. "Мы обсуждали пути совместного содействия для успешного проведения этих встреч на высшем уровне", - отметил Чон Ый Ён.

Помощник президента Южной Кореи также обратил внимание на ту роль, которую неизменно играет Москва для привлечения Пхеньяна к диалогу. "Надеемся, что Россия продолжит делать это в дальнейшем", - заключил он.