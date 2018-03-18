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Лукашевич: запрет Киева на допуск россиян к голосованию нарушает международные акты

Политика
18 марта, 1:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипучреждений на территории страны "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах"

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Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич

© Илья Питалев/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Блокирование российских загранучреждений на Украине и недопущение граждан РФ к участию в выборах президента России нарушает ряд основных международных актов. Об этом в воскресенье заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

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16 марта глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook, что режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".

"Блокируя РЗУ [российские загранучреждения] и лишая россиян реализовать право принять участие в выборах президента РФ, Киев нарушает Хельсинск. Заключит. акт 1975 г., Итоговый док-т Венской встречи СБСЕ 1989 г., Копенг. док-т СБСЕ 1990 г., Париж. хартию для новой Европы 1990 г., Док-т моск. совещания СБСЕ 1991 г.", - говорится в заявлении Лукашевича, которое пресс-служба российского постпредства при ОБСЕ опубликовала в Twitter.

В четверг, 15 марта, Лукашевич призвал Украину обеспечить безопасность и свободный доступ россиян на избирательные участки в российских дипломатических представительствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове на выборах президента РФ. При этом он предупредил, что украинские националисты из запрещенного в РФ "Правого сектора", "Нацкорпуса" и "Свободы" публично угрожали безопасности российских дипмиссий и российских граждан, которые придут на участки голосования, и обещали заблокировать вход в загранучреждения России, чтобы воспрепятствовать свободному волеизъявлению россиян.

Выборы президента России проходят 18 марта.

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