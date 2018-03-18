Лукашевич: запрет Киева на допуск россиян к голосованию нарушает международные акты

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Блокирование российских загранучреждений на Украине и недопущение граждан РФ к участию в выборах президента России нарушает ряд основных международных актов. Об этом в воскресенье заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

16 марта глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook, что режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".

"Блокируя РЗУ [российские загранучреждения] и лишая россиян реализовать право принять участие в выборах президента РФ, Киев нарушает Хельсинск. Заключит. акт 1975 г., Итоговый док-т Венской встречи СБСЕ 1989 г., Копенг. док-т СБСЕ 1990 г., Париж. хартию для новой Европы 1990 г., Док-т моск. совещания СБСЕ 1991 г.", - говорится в заявлении Лукашевича, которое пресс-служба российского постпредства при ОБСЕ опубликовала в Twitter.

#Lukashevich:blocking access to Rus diplomatic missions& depriving Russians to exercise right to participate in election of Rus President Kiev flagrantly violates 1975 Helsinki Final Act,1989 Vienna Concluding Doc,1990 Copenhagen Doc,1990 Charter of Paris f/Europe,1991 Moscow Doc pic.twitter.com/98Cijer63d — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) 17 March 2018

В четверг, 15 марта, Лукашевич призвал Украину обеспечить безопасность и свободный доступ россиян на избирательные участки в российских дипломатических представительствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове на выборах президента РФ. При этом он предупредил, что украинские националисты из запрещенного в РФ "Правого сектора", "Нацкорпуса" и "Свободы" публично угрожали безопасности российских дипмиссий и российских граждан, которые придут на участки голосования, и обещали заблокировать вход в загранучреждения России, чтобы воспрепятствовать свободному волеизъявлению россиян.

Выборы президента России проходят 18 марта.