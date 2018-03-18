Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Явка на выборах президента России на 12:00 мск составила 34,72%

Политика
18 марта, 14:11 дата обновления: 18 марта, 14:29 UTC+3

В 10:00 этот показатель был 16,55%

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Явка на выборах президента РФ на 12:00 мск составила 34,72%. Об этом заявил в воскресенье зампред ЦИК Николай Булаев.

Смотрите также

Москва надеется, что Лондон обеспечит безопасность проведения выборов президента РФ

Доля сбоев в системе учета избирателей составляет 0,01-0,03%

МИД: Россия встревожена угрозами радикалов в адрес граждан страны, голосующих на Украине

Кадыров: в Чечне выборы президента РФ проходят без нарушений

Согласно информации, которую он озвучил в 14:00 мск, "явка [составляет] 34,72%". "Хочу отметить, что по большинству регионов она выше, чем была в 2012 году", - добавил Булаев.

Позже в официальном Telegram-канале ЦИК РФ появилось пояснение, что "явка на 12:00 по России по московскому времени - 34,72%".

По данным на 10:00, явка составляла 16,55%.

В воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Явка на выборах президента России на 12:00 мск составила 34,72%
2
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
3
La Repubblica напечатала официальную позицию России по делу Скрипаля
4
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
5
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
6
СМИ: Джонсон считает тщетными принятые Москвой ответные меры
7
Великобритания отказалась предоставить российским дипломатам доступ к Сергею Скрипалю
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте о явке на выборах президента в нашем спецпроекте