Явка на выборах президента России на 12:00 мск составила 34,72%

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Явка на выборах президента РФ на 12:00 мск составила 34,72%. Об этом заявил в воскресенье зампред ЦИК Николай Булаев.

Согласно информации, которую он озвучил в 14:00 мск, "явка [составляет] 34,72%". "Хочу отметить, что по большинству регионов она выше, чем была в 2012 году", - добавил Булаев.

Позже в официальном Telegram-канале ЦИК РФ появилось пояснение, что "явка на 12:00 по России по московскому времени - 34,72%".

По данным на 10:00, явка составляла 16,55%.

В воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента страны.