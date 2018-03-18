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Избирком Крыма: мнение Франции о непризнании выборов в регионе не будет иметь значения

Политика
18 марта, 21:44 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта./ТАСС

Председатель избирательной комиссии республики Михаил Малышев назвал подобную позицию западных стран "двойными стандартами"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта./ТАСС/. Мнение Франции и других западных стран, которые высказываются за непризнание выборов президента РФ на территории Крымского полуострова, не будет иметь никакого принципиального значения для региона, заявил председатель избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев.

Ранее в воскресенье МИД Франции распространил заявление, что эта страна не намерена признавать проведение выборов президента РФ в Крыму.

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"Самое главное, чтобы результаты выборов на территории Крыма как субъекта РФ были признаны на территории нашей страны, а как отреагировала Франция и как поведут себя другие государства... для Крыма никакого принципиального значения их мнение иметь не будет", - сказал Малышев журналистам.

Малышев назвал подобную позицию стран Запада "двойными стандартами". "Я хотел бы услышать мнение по поводу Косово, где не было никакого референдума, и громких заявлений со стороны Франции и других стран не было", - подчеркнул он.

Малышев также сообщил, что жалоб на ход голосования в Крыму не было. "В избирательную комиссию не поступило ни одной жалобы. Не поступало заявлений и от международных наблюдателей и наблюдателей Общественной палаты о нарушениях в ходе первых выборов президента РФ на территории региона", - сказал он.

Первые выборы

По данным избирательной комиссии Республики Крым, к 18:00 мск в регионе проголосовало 63,86% избирателей.

Выборы президента РФ проходят в Крыму впервые. В республике открыто 1206 избирательных участков, в списки избирателей внесены около 1,5 млн человек.

Крымский полуостров стал частью России после того, как 16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении с Россией, это произошло после февральского госпереворота в Киеве. На референдуме за воссоединение в РФ высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя (явка составила 80%), 18 марта президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

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