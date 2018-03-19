Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На зарубежных участках за Путина проголосовали 84,72% избирателей

Политика
19 марта, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

В президентских выборах за границей приняли участие свыше 400 тыс. россиян

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Почти 85% россиян, голосовавших 18 марта на зарубежных участках, поддержали действующего президента Владимира Путина. Это следует из предварительных данных Центризбиркома о голосовании на выборах президента РФ за пределами территории России.

Смотрите также

Подведение итогов президентских выборов в РФ. Онлайн

В частности, за Путина свои голоса отдали 84,72% избирателей. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 5,16% голосов, третий результат у баллотировавшейся от "Гражданской инициативы" Ксении Собчак. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 1,78% занимает четвертое место, один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский - пятое с 1,63%. Шестая позиция у кандидата от Партии роста Бориса Титова (0,68%), седьмая - у Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз"), восьмая - у председателя "Коммунистов России" Максима Сурайкина.

Так, по предварительным данным, например, в Лондоне за Путина проголосовали 51,7% россиян против 27,7% в 2012 году.

Ранее зампредседателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что более 400 тыс. россиян приняли участие в выборах президента РФ за границей. Комментируя эти цифры, глава Центризбиркома Элла Памфилова обратила внимание на "огромные очереди от Австрии до Нью-Йорка" и "удивительный энтузиазм" проживающих за рубежом соотечественников. Как сообщалось ранее, для голосования россиян за границей был образован 401 избирательный участков в 145 странах.

Действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,80% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов. Соответствующие данные обнародовал в понедельник ЦИК РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
2
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
3
"Сокрушительная победа": реакция зарубежных журналистов на выборы президента РФ
4
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
5
В Элисте умер акробат цирка Мстислава Запашного, упавший с высоты
6
СМИ: коалиция во главе с США эвакуировала несколько главарей ИГ на северо-востоке Сирии
7
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов