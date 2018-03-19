На зарубежных участках за Путина проголосовали 84,72% избирателей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Почти 85% россиян, голосовавших 18 марта на зарубежных участках, поддержали действующего президента Владимира Путина. Это следует из предварительных данных Центризбиркома о голосовании на выборах президента РФ за пределами территории России.

В частности, за Путина свои голоса отдали 84,72% избирателей. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 5,16% голосов, третий результат у баллотировавшейся от "Гражданской инициативы" Ксении Собчак. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 1,78% занимает четвертое место, один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский - пятое с 1,63%. Шестая позиция у кандидата от Партии роста Бориса Титова (0,68%), седьмая - у Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз"), восьмая - у председателя "Коммунистов России" Максима Сурайкина.

Так, по предварительным данным, например, в Лондоне за Путина проголосовали 51,7% россиян против 27,7% в 2012 году.

Ранее зампредседателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что более 400 тыс. россиян приняли участие в выборах президента РФ за границей. Комментируя эти цифры, глава Центризбиркома Элла Памфилова обратила внимание на "огромные очереди от Австрии до Нью-Йорка" и "удивительный энтузиазм" проживающих за рубежом соотечественников. Как сообщалось ранее, для голосования россиян за границей был образован 401 избирательный участков в 145 странах.

Действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,80% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов. Соответствующие данные обнародовал в понедельник ЦИК РФ.