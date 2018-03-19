Слуцкий: непризнание Западом выборов президента в Крыму не имеет ничего общего с реалиями

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Непризнание западными странами итогов выборов президента России в Крыму и Севастополе не имеет ничего общего с реалиями. Об этом заявил журналистам в понедельник председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Позиция Запада о непризнании выборов президента в Крыму не имеет ничего общего с реалиями. Результат Владимира Путина на полуострове - более 90% в его поддержку - говорит сам за себя. Крым выбрал Россию, Крым выбрал Путина, а не [президента Украины Петра] Порошенко", - сказал Слуцкий.

По его словам, рекордный показатель поддержки населения свидетельствует, в том числе и о том, что "ни о какой российской аннексии, как это пытается представить Киев, никогда не шло речи". "Чем быстрее Запад осознает добровольный характер присоединения Крыма к России, тем быстрее стабилизируется международная ситуация, уйдут в прошлое агрессия и провокации", - заключил глава комитета.

Ряд европейских столиц, в частности Париж и Варшава , заявили, что не признают итоги выборов президента РФ в Крыму.