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В Раде зарегистрирован проект о признании выборов президента РФ нелегитимными

Международная панорама
19 марта, 12:02 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, марта. /ТАСС

Авторами инициативы являются члены фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и Георгий Логвинский

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КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Проект постановления о признании Украиной нелегитимными выборов президента РФ зарегистрирован в Верховной раде. Сообщение об этом появилось в понедельник на сайте парламента.

"Проект постановления о заявлении Верховной рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента РФ, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица", - гласит название документа. Его авторами являются депутаты Рады, члены фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и Георгий Логвинский. Текст проекта пока не опубликован на парламентском сайте.

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Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Между тем украинские силовики, а также представители радикальных организаций не допустили граждан РФ на избирательные участки, расположенные в российских дипломатических представительствах на Украине (в Киеве, Одессе, Харькове и Львове).

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что обнародованные в РФ официальные данные о выборах в Крыму являются фальсификацией.

Согласно предварительным данным, Владимир Путин победил на выборах президента РФ, набрав 76,66% голосов. В Крыму за него проголосовали 92,15% избирателей.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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