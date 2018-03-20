Посол РФ в Швеции разъяснил в МИД королевства позицию России по делу Скрипаля

СТОКГОЛЬМ, 20 марта. /ТАСС/. Посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев указал во вторник в МИД королевства на то, что Москва не принимает озвученные Лондоном обвинения в адрес России по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери.

"Мы объяснили наши позиции. Необходимо совместно, под руководством ОЗХО провести объективное расследование этого дела. Мы не принимаем версию, озвученную Лондоном, которая в одностороннем порядке обвиняет и осуждает Россию без предъявления каких-либо доказательств", - рассказал ТАСС Татаринцев.

МИД Швеции вызвал посла в связи с заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о шведском происхождении нервно-паралитического вещества "Новичок", с помощью которого, как утверждает Лондон, был отравлен Скрипаль. 17 марта в эфире телеканала "Россия 24" Захарова отметила, что наиболее вероятным источником происхождения "Новичка" "являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок", то есть Великобритания, Словакия, Чехия и Швеция, а также, возможно, США.

Татаринцев пояснил, что в НИИ обороны в Умео на севере Швеции хранятся образцы различных химических, бактериологических и радиоактивных веществ. Об их существовании упоминали в том числе шведские СМИ, были также комментарии представителей НИИ в Умео. Они подтвердили, что у Швеции есть эти образцы.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери в 140 км от Лондона, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Российская сторона категорически отвергает свою причастность к инциденту.