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Боевики четыре раза за сутки обстреляли Дамаск и окрестности

Политика
20 марта, 23:32 дата обновления: 20 марта, 23:47 UTC+3

В Восточной Гуте сохраняется напряженная ситуация, отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Боевики четыре раза за минувшие сутки обстреляли жилые кварталы Дамаска и его пригородов, сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Сохраняется напряженная ситуация в Восточной Гуте. После временного затишья продолжились минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки столица и ее окрестности обстреляны четыре раза", - сказал он.

"В 18:15 боевиками из населенного пункта Айн-Терма был совершен ракетный удар по рынку Кашкуй района Джарамана провинции Дамаск. В результате атаки погибло 37 человек, еще 35 получили ранения различной степени тяжести. Также были совершены два минометных обстрела района Маззе провинции Дамаск. Погибло пять мирных жителей, двое ранены", - уточнил генерал.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 35 человек погибли, 36 получили ранения в результате обстрелов боевиками сирийской столицы и ее окраин. Как сообщал агентству SANA источник в полицейском управлении Дамаска, террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) обстреляли рынок в пригороде из реактивных установок залпового огня.

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