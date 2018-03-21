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Лукашевич: позиция США не предполагает объективности в вопросе кризиса на Украине

Политика
21 марта, 4:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Представитель РФ при ОБСЕ также подчеркнул, что Россия "активно использует площадку ОБСЕ для критики Киева за провокационные действия"

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Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. США в вопросе кризиса на Украине руководствуются политической целесообразностью, а не объективностью. Об этом в интервью "Российской газете" заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Надо иметь в виду, что позиция США и тех, кто идет в их фарватере, не предполагает какой-либо объективности по украинскому кризису. Они руководствуются только политической целесообразностью так, как они ее понимают. В первую очередь, это атака на Россию. Если послушать американцев, то Киев безупречен, даже якобы демонстрирует "решительную волю" к выполнению минских договоренностей", - сказал он.

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Оценивая позицию стран ЕС, дипломат отметил, что "там тоже есть группа апологетов киевского режима, которая блокирует публичные проявления критики в отношении Киева". Тем не менее он отметил, что "правда пробивает себе дорогу", в том числе "благодаря докладам наблюдателей СММ ОБСЕ".

Лукашевич также подчеркнул, что Россия "активно использует площадку ОБСЕ для критики Киева за провокационные действия". "Здравомыслящие государства-участники ОБСЕ это слышат, принимают к сведению, учитывают в своей работе. Отдельные страны, способные к самостоятельному мышлению, также не стесняются указывать на наиболее вопиющие случаи, например, на угрожающие масштабы концентрации военной техники Вооруженных сил Украины в Донбассе, на провокационные обстрелы вблизи расположения наблюдателей ОБСЕ, на очевидные факты нарушения прав русскоязычного населения на Украине, притеснений Украинской православной церкви Московского Патриархата", - указал постпред.

Также Лукашевич заявил, что проблема украинского национализма вышла за рамки русофобии и стала затрагивать другие соседние с Украиной страны, что требует коллективного международного ответа. 

"Националистов в ОБСЕ старались не замечать, пока целью их нападок оставалось только то, что связано с Россией и общей историей в рамках СССР, - указал он. - Украинские власти пытаются замаскировать национализм под псевдопатриотизм, представить прошлых преступников вроде Бандеры и нынешних их последователей - неонацистов - в качестве защитников страны. На Западе все еще продолжают поощрять такую недальновидную позицию, рассчитывая, что украинский национализм сможет остаться в рамках русофобии. Однако рамки эти стали тесны, участились нападки на других соседей Украины".
Лукашевич рассказал, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ усилила наблюдение в Закарпатье в связи с участившимися случаями нападений на представителей венгерской общины.
"Отношение к украинскому национализму меняется медленно, но неуклонно. Это касается не только проявлений ксенофобии, антисемитизма, пренебрежения к принципу верховенства закона. Проблема украинского национализма, уверен, еще заявит о себе в полный рост. Она требует коллективного международного ответа, в том числе со стороны ОБСЕ, ее институтов - БДИПЧ [Бюро по демократическим институтам и правам человека], верховного комиссара по делам нацменьшинств, представителя по свободе СМИ", - заявил постпред.

Россия в этой связи обратилась к СММ ОБСЕ с просьбой "подготовить тематический доклад о деятельности радикалов-националистов на Украине и попустительстве властей их выходкам".

Нападкам националистов на Украине регулярно подвергаются российские учреждения культуры, церкви Московского патриархата, памятники и мемориалы Великой Отечественной войны, отделения банков с российским капиталом. В день выборов президента РФ радикалы устроили акции протеста у дипломатических учреждений, что стало одной из причин срыва голосования. В последнее время в Закарпатье начались нападения на венгерскую общину, был подожжен венгерский культурный центр в Ужгороде, повреждены автомобили с венгерскими номерами, сгорел принадлежавший венграм торговый центр. Кроме того, во Львове было совершено нападение на польские памятники и осквернен мемориал "Львовским орлятам".

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Персоны
Лукашевич, Александр Казимирович
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