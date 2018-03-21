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ООН не отреагировала на недопуск россиян на Украине на голосование на выборах 18 марта

Международная панорама
21 марта, 1:57 UTC+3 ООН ООН 21, марта. /ТАСС

При этом в канцелярии генерального секретаря всемирной организации сообщили, что знают о ситуации, возникшей в результате действий украинских радикалов

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ООН, 21 марта. /ТАСС/. Секретариат ООН оставил без комментариев действия властей в Киеве, не обеспечивших для граждан России, проживающих на Украине, условия для участия в голосовании на выборах президента РФ. При этом в канцелярии генерального секретаря всемирной организации ТАСС сообщили, что знают о ситуации, возникшей в результате действий украинских радикалов.

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"Мы в курсе сообщений, касающихся ситуации вокруг российских дипломатических объектов на Украине (в Киеве, Харькове, Львове и Одессе). В данном случае высказываться могут международные и национальные наблюдатели, которые были приглашены для наблюдения за президентскими выборами в Российской Федерации", - заявил во вторник агентству заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

Украинские националисты 8 марта заявили, что сорвут голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России в стране. Позднее глава МВД Арсен Аваков сообщал, что режим охраны "не будет предусматривать 18 марта доступ к этим объектам граждан РФ для голосования". В воскресенье голосование в диппредставительствах РФ на Украине было сорвано и силовиками, и националистами, которые пропускали на участки исключительно дипломатов. Российские граждане на Украине не получили возможность принять участие в выборах.

Как ожидается, в среду Совет Федерации может рассмотреть проект заявления в связи с нарушением на Украине избирательных прав россиян. Как сообщал ранее ТАСС, в тексте содержится призыв к ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и парламентам ее государств-членов "осудить действия властей Украины, нарушающие избирательные права граждан Российской Федерации и общепризнанные нормы и принципы международного права". В документе подчеркивается, что действия Киева противоречат целому ряду международных соглашений, в том числе венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В воскресенье, 18 марта, в России прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, в них лидирует действующий глава государства России Владимир Путин, набравший свыше 76,6% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

Голосование проходило в том числе на территории Крыма, вошедшего в состав РФ по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. В преддверии выборов в секретариате ООН напомнили о принятых Генеральной Ассамблеей резолюциях, призывающих страны не признавать Крым частью России. 20 марта официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик сообщил, что административный глава всемирной организации Антониу Гутерриш направит Владимиру Путину письмо с поздравлением по случаю переизбрания президентом России.

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