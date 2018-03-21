Песков: соперникам Путина на выборах не было сделано кадровых предложений

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Соперникам Владимира Путина на президентских выборах не было сделано кадровых предложений в ходе встречи с главой государства, которая прошла 19 марта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, это не так", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, получили ли соперники Путина какие-либо предложения по возможному трудоустройству в государственные органы.

В ходе встречи 19 марта Путин предложил своим соперникам по выборам наладить диалог, чтобы учесть все позитивные моменты и объединять усилия для развития страны в будущем. "Главное, чтобы мы имели возможность объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны", - заявил он на встрече с другими кандидатами, участвовавшими в электоральной кампании.

Согласно последним данным, действующий президент России Владимир Путин, баллотировавшийся как самовыдвиженец, получил на выборах главы государства 76,69% голосов, второе место занял выдвинутый КПРФ Павел Грудинин, за которого проголосовало 11,77% избирателей. Владимир Жириновский набирает 5,65%, Ксения Собчак - 1,68%, Григорий Явлинский - 1,05%. Титов набрал 0,76%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.