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Песков: соперникам Путина на выборах не было сделано кадровых предложений

Политика
21 марта, 13:17 дата обновления: 21 марта, 13:44 UTC+3

В ходе встречи 19 марта президент предложил своим соперникам по выборам наладить диалог, чтобы учесть все позитивные моменты и объединять усилия для развития страны в будущем

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Соперникам Владимира Путина на президентских выборах не было сделано кадровых предложений в ходе встречи с главой государства, которая прошла 19 марта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Встреча Путина с соперниками на выборах продлилась больше двух часов

"Нет, это не так", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, получили ли соперники Путина какие-либо предложения по возможному трудоустройству в государственные органы.

В ходе встречи 19 марта Путин предложил своим соперникам по выборам наладить диалог, чтобы учесть все позитивные моменты и объединять усилия для развития страны в будущем. "Главное, чтобы мы имели возможность объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны", - заявил он на встрече с другими кандидатами, участвовавшими в электоральной кампании.

Согласно последним данным, действующий президент России Владимир Путин, баллотировавшийся как самовыдвиженец, получил на выборах главы государства 76,69% голосов, второе место занял выдвинутый КПРФ Павел Грудинин, за которого проголосовало 11,77% избирателей. Владимир Жириновский набирает 5,65%, Ксения Собчак - 1,68%, Григорий Явлинский - 1,05%. Титов набрал 0,76%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.

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