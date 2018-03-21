Песков не комментирует публикации о том, что Трампу советовали не поздравлять Путина

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом был конструктивным и деловым. Вопрос же о том, советовал ли кто американскому лидеру не поздравлять российского коллегу с победой на выборах, в Кремле не комментируют.

"Президент Путин получил поздравление от Трампа в связи с победой на выборах. Разговор был конструктивный и деловой", - подчеркнул Песков на просьбу прокомментировать публикации в СМИ о том, что советники главы Белого дома рекомендовали тому не поздравлять российского коллегу.

"Каким-то образом комментировать внутренние дела в Белом доме не имеем право и не хотим, у нас своих дел полно", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, состоявшийся 20 марта телефонный разговор лидеров России и США в целом "носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско- американских отношениях".