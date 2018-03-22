Джабаров считает, что Савченко после действий Киева может стать национальным лидером

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Ситуация со снятием неприкосновенности с депутата, Героя Украины Надежды Савченко и ее арестом может повлечь то, что она станет национальным лидером страны. Такое мнение высказал ТАСС в четверг первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Верховная рада в четверг сняла неприкосновенность с Савченко и дала согласие на ее задержание и арест. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, Савченко подозревается "в сговоре с целью изменения конституционного строя силовым способом, в подготовке посягательства на жизнь президента Украины, в подготовке к теракту, в содействии деятельности террористической организации ДНР, в ношении, приобретении, передаче оружия". Сама Савченко заявила, что согласна с рядом фактов, содержащимся в представлениях генпрокурора, однако подчеркнула, что "они перекручены".

"Савченко может сыграть с ними злую шутку: она может стать жертвой, вызвать у населения Украины жалость, сочувствие. Она может набрать очень много очков и на этой волне стать национальным лидером. У нее есть для этого все основания", - сказал Джабаров.

Он назвал такое решение Рады и желание привлечь ее к ответственности "позором для Украины", которая так долго добивалась ее освобождения, а когда она вернулась, то стала им мешать. "Они очень хотели, чтобы госпожа Савченко осталась надолго [в России], чтобы она была для них жертвой российского режима, но она вернулась и стала героем Украины, и сейчас они приняли решение арестовать героя Украины", - отметил сенатор.

По его мнению, это говорит о том, что в Киеве "абсолютно несбалансированный режим". "Одна силовая структура не знает, что делает другая. Я думаю, этот раздрай, который происходит в их власти, ведет к тому, что конфронтация будет усиливаться", - сказал Джабаров.