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МО РФ: британцы пытались спасти Скрипалей обычным антидотом, который не подействовал

Политика
25 марта, 22:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Руководитель химико-аналитической лаборатории ведомства заявил, что все предложения России поучаствовать в расследовании "просто проигнорированы"

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Место в Солсбери, где были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Место в Солсбери, где были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Британские специалисты пытались спасти экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию тривиальным антидотом, который мог не дать нужного эффекта, считает руководитель химико-аналитической лаборатории Министерства обороны (МО) РФ Игорь Рыбальченко.

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Что известно о Сергее Скрипале

"Видимо, был применен обычный антидот. <...> Но, наверное, он не дал нужного эффекта", - сказал он в эфире программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1", комментируя действие британских спецслужб.

"Все, что мы знаем, - это то, что люди потеряли сознание. Никаких признаков поражения, никаких симптомов не было открыто и до сих пор не открыто. А все предложения России поучаствовать в расследовании, они просто проигнорированы", - отметил Рыбальченко.

По его словам, "все зависит от дозы и от метода применения". "Это вещество может быть применено путем накожной аппликации, путем распыления в виде аэрозоля - скажем, из баллончика, - путем внесения в пищу. И в зависимости от вида аппликации и от дозы поражения могут быть той или иной тяжести. Единственное, что мы знаем из книги [Вила] Мирзаянова ["Государственные секреты. Хроники инсайдера о российской программе химического оружия"], что все вещества этого класса очень трудно при поражении поддаются лечению и антидотной терапии", - пояснил химик Минобороны.

Рыбальченко заявил, что после публикации формулы Мирзаяновым в его книге в 2008 году "не составляло труда для более или менее подготовленной химической лаборатории синтезировать это вещество" в любой части света.

О деле Скрипаля

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества.

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Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
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