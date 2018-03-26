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Врио главы Дагестана назначил трех новых региональных министров

Политика
26 марта, 21:30 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 26, марта. /ТАСС

Владимир Васильев также внес изменения в структуру правительства региона

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МАХАЧКАЛА, 26 марта. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев в понедельник провел преобразования в структуре правительства региона и назначил руководителей трех министерств. Указы об этом размещены на сайте главы республики.

Согласно указу о структуре органов исполнительной власти региона, Васильев упразднил Министерство промышленности и торговли республики и преобразовал Министерство транспорта, энергетики и связи в Министерство промышленности и энергетики Дагестана, а также Министерство печати и информации - в Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций республики. Также врио главы региона преобразовал Агентство по дорожному хозяйству Дагестана (Дагавтодор) в Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики, передав ему функции упраздненного Минтрансэнергосвязи.

Кроме того, Васильев передал Агентству по предпринимательству и инвестициям республики функции упраздняемого Минпромторга и переименовал Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ в Министерство строительства и ЖКХ Дагестана.

Министром промышленности и энергетики Васильев назначил Сайгидпашу Умаханова, до этого руководившего Минтрансэнергосвязи республики. Новым министром транспорта и дорожного хозяйства региона стал Ширухан Гаджимурадов, занимавший должность министра транспорта с февраля 2013 по июнь 2013 года. Министерство строительства и ЖКХ Дагестана возглавил Малик Баглиев, ушедший 23 марта в отставку с поста мэра Дербента.

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