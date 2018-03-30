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Посол РФ в США считает, что телефонный разговор Путина и Трампа прошел в теплой атмосфере

Политика
30 марта, 5:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, марта. /ТАСС

Как сообщил Анатолий Антонов, лидеры двух стран обсудили, в частности, проблемы, касающиеся безопасности россиян и американцев

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Посол России в США Анатолий Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов

© AP Photo/Wong Maye-E

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Недавний телефонный разговор главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошел в теплой атмосфере, в нем, в частности, затрагивались проблемы, касающиеся безопасности россиян и американцев. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был опубликован в Twitter.

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"Мне известно то, что говорится в официальных заявлениях Кремля, Министерства иностранных дел. Это был конструктивный разговор", - отметил дипломат. "Я даже мог бы добавить, что это был теплый разговор", - сказал он, пояснив, что сделал такой вывод из заявлений на этот счет.

"Если говорить о содержании разговора, то наши президенты обсудили реальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, как важно объединить наши усилия, чтобы принять вызовы нашей безопасности, безопасности как американцев, так и россиян", - добавил Антонов.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 20 марта. Пресс-служба Кремля проинформировала, что беседа прошла по инициативе американской стороны. Сообщалось, что лидеры обсудили развитие взаимодействия двух стран и актуальные международные вопросы. В Кремле отметили, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".

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Персоны
Трамп, Дональд Антонов, Анатолий Иванович Путин, Владимир Владимирович
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