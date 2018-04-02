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Глава Якутии уверен, что опыт в угольной сфере пригодится Цивилеву на посту главы Кузбасса

Политика
2 апреля, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Сергея Цивилева назначили врио губернатора Кемеровской области после отставки Амана Тулеева

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Опыт работы в угольной промышленности будет полезен врио губернатора Кемеровской области Сергею Цивилеву при решении проблем в регионе, считает глава Якутии Егор Борисов. До назначения в марте на пост вице-губернатора Кузбасса Цивилев работал в Якутии в должности гендиректора угледобывающей компании "Колмар".

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Биография Сергея Цивилева

Сергея Цивилева назначили врио губернатора Кемеровской области в воскресенье, после того как прежний глава региона Аман Тулеев ушел в отставку.

"[Опыт в угольной сфере] очень пригодится, потому что это все-таки особенность [региона]. Здесь, в Якутии, по добыче угля, например, шахтным методом, открытым способом - это все он проходил, он это и наладил, поэтому это все будет помогать руководителю Кузбасса при решении проблем и задач в субъекте", - сказал Борисов ТАСС.

Он отметил, что в Якутии Цивилев развивал территории опережающего развития, и в короткие сроки "организовал крупные производства по добыче угля, что характеризует его как уверенного руководителя".

"За короткое время он добился достаточно больших объемов, … на ноги поставил предприятия в условиях территорий опережающего развития при сотрудничестве и с местными органами власти, и с территориальными органами власти, и с федеральными органами власти. Этот опыт очень пригодится Кузбассу", - считает глава Якутии.

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По мнению Борисова, Цивилев "будет очень успешно работать" в Кемеровской области как с точки зрения экономики - Кузбасс также является угольным регионом, так и с точки зрения "работы с людьми, создания определенной атмосферы доверия".

"Я думаю, что последние события подтвердили, что он на это способен", - считает глава Якутии.

Борисов отметил, что уже говорил с Цивилевым и пожелал ему, в первую очередь, разобраться с особенностями региона.

О назначении

Прежний губернатор Аман Тулеев, руководивший Кемеровской областью с 1997 года, в воскресенье обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий после крупного пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого 64 человека погибли, 79 пострадали. Глава государства принял отставку Тулеева, назначив временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора 57-летнего Сергея Цивилева. Церемония представления врио губернатора региона прошла в понедельник.

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Персоны
Тулеев, Аман Гумирович Борисов, Егор Афанасьевич Цивилев, Сергей Евгеньевич
Темы
Якутия Кемеровская область Отставки и назначения Отставки губернаторов
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