РФ направила ноту в ОЗХО для получения доступа к данным расследования инцидента в Солсбери

ТАСС, 2 апреля. Россия направила ноту в ОЗХО, чтобы получить доступ к результатам расследования инцидента в Солсбери. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Уточняется, что Москва будет настаивать, чтобы в расследовании дела Скрипаля участвовали российские эксперты. Шульгин добавил, что РФ не примет итогов расследования инцидента в Солсбери, если в нем не будут участвовать российские эксперты. "Мы снова подходим к вопросу о необходимости проведения всестороннего расследования. Никакие результаты этого расследования мы не примем, если в нем не будут участвовать российские эксперты", - сказал он.

По словам постпреда, итоги работы экспертов ОЗХО будут известны в конце этой недели или в начале следующей.

"Группа экспертов ОЗХО уже вернулась в Гаагу, они привезли пробы, взятые в Англии. Эти пробы разделены на некоторые части и сейчас анализируются в двух сертифицированных лабораториях ОЗХО. Результаты будут известны в конце этой или начале следующей недели", - сказал он.

Кроме того, сообщается, что техническая экспертиза ОЗХО не позволит определить страну происхождения вещества, которым были отравлены Скрипали.

В разговоре с корреспондентом ТАСС Шульгин уточнил, что техническая экспертиза Техсекретариата ОЗХО сможет дать заключение лишь по химическому составу вещества, которым были отравлены Скрипали. "Техническая экспертиза сможет дать лишь один результат - по химическому составу вещества, примененного в Солсбери, без указания на страну происхождения и без возложения ответственности", - отметил он.

Отмечается также, что России сложно рассчитывать на то, что ОЗХО поделится результатами расследования.

Многие западные политики осознают опасность, возникшую в связи с делом Скрипаля, и призывают к сотрудничеству в рамках ОЗХО, добавил Шульгин.

"Многие здесь, в том числе на Западе, понимают опасность складывающегося положения. Министр иностранных дел Нидерландов, страны, где мы находимся, призвал вчера Россию продемонстрировать полную открытость и сотрудничать с ОЗХО. Но это как раз то, что мы и говорим: мы готовы к открытому диалогу, готовы сотрудничать и с ОЗХО, и внутри ОЗХО", - заявил Шульгин.

"Поэтому мы и созываем 4 апреля внеочередную спецсессию этой организации. Делаем еще одну попытку вывести ситуацию из тупика, в который заводят ее британцы", - пояснил дипломат.