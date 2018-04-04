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Патрушев: вмешательство в жизнь государств под видом борьбы с террором недопустимо

Политика
4 апреля, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

По словам секретаря Совбеза, "налицо претензии ряда стран на роль прокуроров и судей мирового масштаба в одном лице, допускающих укрепление мира при помощи силы"

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о недопустимости вмешательства третьих стран в политику суверенных государств под видом антитеррористической борьбы. Такое мнение он высказал, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.

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"Важно обеспечить налаживание международного сотрудничества в пресечении активности иностранных террористов-боевиков, в том числе возвращающихся из зон конфликтов, эффективного обмена информацией по этим террористам, их перемещениям и планам, - сказал он. - При этом нельзя допустить, чтобы внерегиональные страны под предлогом борьбы с терроризмом вмешивались во внутренние дела суверенных государств".

По словам Патрушева, необходимость международного сотрудничества в сфере безопасности продиктована во многом текущей ситуацией на Ближнем Востоке, а также ее последствиями для других регионов мира. Он отметил, что несмотря на существенное ослабление международных террористических группировок в Ираке и Сирии, ИГ, "Джебхат-ан-Нусра", "Аль-Каида" (все запрещены в РФ) и другие такие организации меняют тактику и расширяют активность на новых направлениях. "В частности, часть боевиков из Сирии и Ирака перебирается в Европу для последующей вербовки новобранцев и подготовки терактов. Другие - перебрасываются в Афганистан, Центральную Азию, Сахаро-Сахельскую зону и Азиатско-тихоокеанский регион", - констатировал секретарь Совбеза, добавив, что предметом устремлений террористов, в первую очередь, остаются страны с ослабленными государственными институтами, обширными неуправляемыми территориями, острыми конфессиональными и этническими противоречиями, высоким уровнем бедности и безработицы.

Нелегитимные попытки

Патрушев осудил попытки ряда государств под надуманными предлогами действовать нелегитимно, в обход ООН, не считаясь с ее центральной координирующей ролью в международных отношениях. Он отметил, что такие действия "приобрели в последние годы систематический характер". "Налицо претензии ряда стран на роль прокуроров и судей мирового масштаба в одном лице, допускающих укрепление мира при помощи силы, если этого требуют их узкокорыстные интересы", - заявил он. "Отдельные государства противодействуют процессам установления справедливости и равноправия в мировых делах и подрывают систему обеспечения международной и региональной безопасности, искажают и нарушают нормы межгосударственного общения, - указал Патрушев. - Обыденным делом стало выдвижение бездоказательных обвинений, вмешательство в дела суверенных государств, применение к ним военной силы или односторонних санкций".

Секретарь Совбеза особо подчеркнул, что указанная линия не только не отвечает долгосрочным интересам мирового развития, но и существенно дестабилизирует международную обстановку, отдаляя мировое сообщество от решения текущих проблем и затрудняя противодействие вызовам и угрозам современности, эффективно противостоять которым возможно только на основе коллективных подходов и общих усилий всех заинтересованных сторон с опорой на общепризнанные нормы международного права, в первую очередь положения Устава ООН. "Без конструктивного взаимодействия и координации - решение международных проблем невозможно", - заключил он.

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VII Московская конференция по международной безопасности
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