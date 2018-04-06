Представители консульства РФ в Одессе прибыли в Херсон на суд по делу капитана "Норда"

КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Представители консульства РФ в Одессе примут участие в судебном заседании Херсонского городского суда, который в пятницу должен избрать меру пресечения задержанному на Украине капитану российского сейнера "Норд" Владимиру Горбенко. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель консульства.

"Мы находимся в Херсоне со вчерашнего вечера. Сегодня в 13:30 будем находиться на судебном заседании", - сказал дипломат.

По его словам, Горбенко сейчас находится в одной из гостиниц Херсона. "На 13:30 его должен доставить в суд адвокат, который взял капитана под собственное обязательство", - рассказал представитель консульства. "Мы будем добиваться освобождения гражданина России, как и остальных членов экипажа", добавил он.

Первоначально избрание меры пресечения Владимиру Горбенко было назначено на четверг, однако из-за загруженности Херсонский городской суд перенес заседание по этому делу на пятницу в 13:30. В то же время возникла правовая коллизия, поскольку срок его задержания, по мнению адвокатов, заканчивался уже вечером 5 апреля, хотя прокуратура считала, что у нее есть время до субботы. Вечером в четверг капитан "Норда" был освобожден до основного разбирательства.

Государственная погранслужба Украины 25 марта в Азовском море задержала судно "Норд" под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Адвокат капитана "Норда" Владимира Горбенко 4 апреля сообщал, что его подзащитному предъявлено обвинение по статье "Нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию" Уголовного кодекса Украины. При этом он подчеркнул, что данная статья не предполагает содержания под стражей.