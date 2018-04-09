Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: Россия никогда не будет прогибаться под ультиматумы Запада

Политика
9 апреля, 17:15 дата обновления: 9 апреля, 17:25 UTC+3

Глава МИД РФ назвал высылку российских дипломатов провокацией

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Москва никогда не будет прогибаться под ультиматумы Запада, это не тот язык на котором нужно разговаривать с Россией. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с российскими дипломатами, высланными из ряда западных стран.

Смотрите также

Дело Скрипаля: реакция Лондона, позиция Москвы и дипломатические последствия

"Вы знаете, что мы, разумеется, ответим адекватно. Мы не будем никогда прогибаться под ультиматумы, это не тот язык, на котором нужно разговаривать с Российской Федерацией", - подчеркнул министр.

Высылка дипломатов РФ - это провокация, не имеющая ничего общего с задачами международного сотрудничества, отметил Лавров.

Причины высылки российских дипломатов из западных стран не имеют ничего общего с той работой, которую они выполняли, добавил он.

"Я бы не стал подробно останавливаться на причинах, по которым ваши загранкомандировки были досрочно прекращены, вы эти причины хорошо знаете. Они не имеют ничего общего с той работой, которую вы делали", - сказал министр.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Страны
Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Times: британские эксперты на Кипре перехватили сообщение в день отравления Скрипалей
2
Песков назвал "вопиющим попранием всего и вся" новые антироссийские санкции США
3
Сбой в движении поездов произошел на зеленой ветке московского метро
4
Что случилось с Олегом Дерипаской и его компаниями
5
Что известно об авиаударе по сирийской базе Т-4
6
Путин и Меркель подтвердили свои позиции по проекту "Северный поток-2"
7
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости