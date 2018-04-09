Лавров: Россия никогда не будет прогибаться под ультиматумы Запада

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Москва никогда не будет прогибаться под ультиматумы Запада, это не тот язык на котором нужно разговаривать с Россией. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с российскими дипломатами, высланными из ряда западных стран.

"Вы знаете, что мы, разумеется, ответим адекватно. Мы не будем никогда прогибаться под ультиматумы, это не тот язык, на котором нужно разговаривать с Российской Федерацией", - подчеркнул министр.

Высылка дипломатов РФ - это провокация, не имеющая ничего общего с задачами международного сотрудничества, отметил Лавров.

Причины высылки российских дипломатов из западных стран не имеют ничего общего с той работой, которую они выполняли, добавил он.

"Я бы не стал подробно останавливаться на причинах, по которым ваши загранкомандировки были досрочно прекращены, вы эти причины хорошо знаете. Они не имеют ничего общего с той работой, которую вы делали", - сказал министр.