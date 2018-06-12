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Россия призвала западные страны не подрывать авторитет СБ ООН и ОЗХО

Политика
12 июня, 4:31 дата обновления: 12 июня, 5:02 UTC+3 ООН ООН 12, июня. /ТАСС

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что такие попытки могут "серьезно навредить сирийскому политическому процессу"

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ООН, 12 июня. /ТАСС/. Попытки западных стран возложить на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) задачу по установлению ответственных за химические атаки может навредить процессу мирного урегулирования конфликта в Сирии. Об этом заявил в понедельник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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По его словам, Россия на закрытых консультациях Совета Безопасности ООН призвала западных партнеров воздержаться от этой затеи. "Я надеюсь, что они наконец осознают, что подрыв [авторитета] ОЗХО и Совета Безопасности - это очень опасно и с организационной, и [с] политической точек зрения. И если они преуспеют, то это может серьезно навредить сирийскому политическому процессу", - сказал дипломат.

Он напомнил, что "Совет Безопасности - это единственный орган, который может установить ответственных" за химические атаки, и "ни ОЗХО как организация, ни Конвенция по запрещению химического оружия не позволяют это делать". "Это означает, что нам по меньшей мере придется "вскрывать" конвенцию по химическому оружию", - отметил постпред РФ.

Попытка обойти вето России

В ноябре истек срок полномочий созданного в 2015 году Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР). За время своего существования комиссия представила семь докладов, в которых назвала сирийские власти причастными к четырем химическим атакам. Россия неоднократно подвергала СМР критике за непрофессиональную работу.

Попытки членов Совета Безопасности ООН договориться о возобновлении расследования ни к чему не привели. Ответственность за прекращение работы комиссии западные страны пытаются возложить на Россию, которая неоднократно пресекала попытки восстановить деятельность СМР в неизменном виде. При этом предложения Москвы о совершенствовании методов работы механизма не нашли поддержки у Запада.

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В этой ситуации Великобритания при поддержке Австралии, Болгарии, Германии, Канады, Новой Зеландии, Польши, Румынии, США, Франции и Японии предложили провести специальную сессию Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия, чтобы обсудить подключение ОЗХО к работе по установлению виновных в применении отравляющих веществ. Эту инициативу поддержали 64 страны, и организация со штаб-квартирой в Гааге назначила специальную сессию на 26-27 июня. 5 июня постпред Нидерландов при ООН Карел Ян Густаф ван Остером признал бесперспективность попыток добиться каких-либо шагов без поддержки России в СБ ООН, подтвердив, что по этой причине Запад решил продолжить попытки на площадке ОЗХО.

Российская сторона считает, что западные страны хотят использовать предстоящее мероприятие для еще большего нагнетания антироссийской и антисирийской истерии вокруг дела Скрипаля и сирийского "химического досье". Встреча, как заявили ранее в постпредстве РФ при ОЗХО, является несвоевременной и может привести к дальнейшей политизации организации и к углублению раскола в ее рядах.

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Персоны
Небензя, Василий Алексеевич Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Кризис в Сирии Дело Сергея Скрипаля
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