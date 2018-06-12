Россия призвала западные страны не подрывать авторитет СБ ООН и ОЗХО

ООН, 12 июня. /ТАСС/. Попытки западных стран возложить на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) задачу по установлению ответственных за химические атаки может навредить процессу мирного урегулирования конфликта в Сирии. Об этом заявил в понедельник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, Россия на закрытых консультациях Совета Безопасности ООН призвала западных партнеров воздержаться от этой затеи. "Я надеюсь, что они наконец осознают, что подрыв [авторитета] ОЗХО и Совета Безопасности - это очень опасно и с организационной, и [с] политической точек зрения. И если они преуспеют, то это может серьезно навредить сирийскому политическому процессу", - сказал дипломат.

Он напомнил, что "Совет Безопасности - это единственный орган, который может установить ответственных" за химические атаки, и "ни ОЗХО как организация, ни Конвенция по запрещению химического оружия не позволяют это делать". "Это означает, что нам по меньшей мере придется "вскрывать" конвенцию по химическому оружию", - отметил постпред РФ.

Попытка обойти вето России

В ноябре истек срок полномочий созданного в 2015 году Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР). За время своего существования комиссия представила семь докладов, в которых назвала сирийские власти причастными к четырем химическим атакам. Россия неоднократно подвергала СМР критике за непрофессиональную работу.

Попытки членов Совета Безопасности ООН договориться о возобновлении расследования ни к чему не привели. Ответственность за прекращение работы комиссии западные страны пытаются возложить на Россию, которая неоднократно пресекала попытки восстановить деятельность СМР в неизменном виде. При этом предложения Москвы о совершенствовании методов работы механизма не нашли поддержки у Запада.

В этой ситуации Великобритания при поддержке Австралии, Болгарии, Германии, Канады, Новой Зеландии, Польши, Румынии, США, Франции и Японии предложили провести специальную сессию Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия, чтобы обсудить подключение ОЗХО к работе по установлению виновных в применении отравляющих веществ. Эту инициативу поддержали 64 страны, и организация со штаб-квартирой в Гааге назначила специальную сессию на 26-27 июня. 5 июня постпред Нидерландов при ООН Карел Ян Густаф ван Остером признал бесперспективность попыток добиться каких-либо шагов без поддержки России в СБ ООН, подтвердив, что по этой причине Запад решил продолжить попытки на площадке ОЗХО.

Российская сторона считает, что западные страны хотят использовать предстоящее мероприятие для еще большего нагнетания антироссийской и антисирийской истерии вокруг дела Скрипаля и сирийского "химического досье". Встреча, как заявили ранее в постпредстве РФ при ОЗХО, является несвоевременной и может привести к дальнейшей политизации организации и к углублению раскола в ее рядах.