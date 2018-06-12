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Рябков: саммит лидеров США и КНДР задал импульс урегулированию на Корейском полуострове

Политика
12 июня, 12:06 дата обновления: 12 июня, 12:16 UTC+3

При этом замглавы МИД РФ воздержался давать оценку прошедшим переговорам, добавив, что "предстоит разобраться с конкретикой"

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. РФ в целом позитивно оценивает импульс, который придал саммит лидеров США и КНДР для урегулирования на Корейском полуострове, но хотела бы дождаться подробностей итоговых договоренностей. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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"Сейчас мы не можем не приветствовать, что важный шаг вперед сделан, - сказал он ТАСС, комментируя итоги саммита двух лидеров. - Конечно, дьявол в деталях, и предстоит разбираться с конкретикой. Но импульс, как мы понимаем, задан".

По словам дипломата, РФ рассчитывает, что формат шестисторонних переговоров по урегулированию на Корейском полуострове вновь будет востребован, что поможет достичь конкретных результатов в этом направлении.

"Мы, совместно с китайскими друзьями, совместно с другими участниками того, что называлось шестисторонними переговорами, рассчитываем, что настанет момент, когда этот формат будет вновь востребован, и продолжим работать на результат", - сказал Рябков.

Лидеры США и КНДР провели во вторник переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса. В подписанном по итогам встречи документе говорится, что Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Трамп, Дональд Рябков, Сергей Алексеевич
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