Рябков: саммит лидеров США и КНДР задал импульс урегулированию на Корейском полуострове

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. РФ в целом позитивно оценивает импульс, который придал саммит лидеров США и КНДР для урегулирования на Корейском полуострове, но хотела бы дождаться подробностей итоговых договоренностей. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Сейчас мы не можем не приветствовать, что важный шаг вперед сделан, - сказал он ТАСС, комментируя итоги саммита двух лидеров. - Конечно, дьявол в деталях, и предстоит разбираться с конкретикой. Но импульс, как мы понимаем, задан".

По словам дипломата, РФ рассчитывает, что формат шестисторонних переговоров по урегулированию на Корейском полуострове вновь будет востребован, что поможет достичь конкретных результатов в этом направлении.

"Мы, совместно с китайскими друзьями, совместно с другими участниками того, что называлось шестисторонними переговорами, рассчитываем, что настанет момент, когда этот формат будет вновь востребован, и продолжим работать на результат", - сказал Рябков.

Лидеры США и КНДР провели во вторник переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса. В подписанном по итогам встречи документе говорится, что Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.