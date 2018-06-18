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Косачев: сенаторы США от Республиканской партии планируют в начале июля приехать в РФ

Политика
18 июня, 12:28 дата обновления: 18 июня, 12:48 UTC+3

Глава комитета Совета Федерации по международным делам рассказал, что группа сенаторов "запросилась на встречу"

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Американские сенаторы от Республиканской партии могут приехать в РФ в начале июля. Об этом журналистам сообщил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Группа сенаторов от Республиканской партии запросилась на встречу. В начале июля", - сказал Косачев журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Как сообщила в субботу газета The Washington Post, посол США в России Джон Хантсман в настоящее время работает над организацией визита в Москву группы американских сенаторов-республиканцев для проведения консультаций с представителями российских властей и изучения возможности нормализации отношений между двумя государствами.

Как утверждает издание, Хантсман является одним из немногих членов администрации президента Дональда Трампа, активно поддерживающих взаимодействие между Москвой и Вашингтоном. Глава американской дипмиссии в Москве планирует организовать визит сенаторов Ричарда Шелби (от штата Алабама), Джона Нили Кеннеди (от штата Луизиана) и Джона Хувэна (от штата Северная Дакота).

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Хантсман, Джон Косачев, Константин Иосифович
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