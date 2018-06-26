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Россия выделит Ближневосточному агентству ООН $10 млн

Политика
26 июня, 0:43 UTC+3 ООН ООН 26, июня. /ТАСС

Москва направит взнос в бюджет Агентства в 2017-2021 годах

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Здание МИД РФ

Здание МИД РФ

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ООН, 26 июня. /ТАСС/. Россия в 2017-2021 годах выделит $10 млн Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, выступая на заседании Специального комитета Генеральной Ассамблеи ООН по объявлению добровольных взносов в БАПОР.

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"Признанием роли БАПОР является оказываемая нами поддержка в виде единовременных взносов в бюджет Агентства, - отметил он. - В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации предусмотрено выделение в 2017-2021 гг. $10 млн США".

Замглавы МИД сообщил, что 4 млн из этой суммы уже поступило в распоряжение БАПОР. "В 2013 и 2015 годах Российской Федерацией также были внесены добровольные взносы в бюджет Агентства - по $2 млн США каждый", - указал он.

2 января президент США Дональд Трамп предложил прекратить оказание финансовой помощи Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем. 16 января американский Госдеп объявил, что США перечислят БАПОР $60 млн, что составляет менее 20% ежегодных взносов Соединенных Штатов в бюджет агентства. В прошлом году Вашингтон выделил агентству более $350 млн, что составило примерно половину всего бюджета БАПОР. Сокращение американского финансирования поставило эту структуру в тяжелейшее финансовое положение.

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