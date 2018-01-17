ООН собирает пожертвования на помощь палестинцам из-за решения США урезать финансирование

ООН, 17 января. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в ближайшее время начнет глобальную кампанию по сбору пожертвований, чтобы компенсировать нехватку средств из-за решения США урезать финансирование структуры. Об этом заявил в среду журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Во вторник США объявили, что направят $60 млн на финансирование БАПОР из обещанных средств в размере $125 млн - суммы, составляющей треть от ежегодных взносов США в бюджет агентства, которая должна была быть перечислена еще 1 января. "$60 миллионов - это значительно меньше финансирования прошлых лет", - сказал Дюжаррик, отметив, что в прошлом году взносы США "превысили $350 млн", составив примерно половину всего бюджета агентства. По его словам "сокращение финансирования угрожает одной из самых успешных и инновационных" программ помощи и развития на Ближнем Востоке.

Дюжаррик привел высказывания главы БАПОР Пьера Кренбюля, который ранее в среду заявил о "самом серьезном финансовом кризисе" в истории агентства, а также призвал "сплотиться и поддержать" работу ООН по обеспечению палестинских беженцев образованием и достойными условиями существования. "Кренбюль в ближайшие несколько дней объявит глобальную кампанию по сбору средств, чтобы позволить школам и клиникам БАПОР продолжать работу в 2018 году и в дальнейшем", - сообщил представитель генсека.

БАПОР учреждено в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН от 8 декабря 1949 года для обеспечения помощи арабским беженцам из Палестины, потерявшим дома и средства к существованию в результате арабо-израильского конфликта 1948 года. Агентство является вспомогательным органом ГА и защищает права палестинских беженцев, содействует им в получении образования, медицинского обслуживания, гуманитарной помощи и социальных услуг.

Как заявил в среду Стефан Дюжаррик, в ООН обеспокоены "резким сокращением ресурсов" в распоряжении БАПОР, которое он назвал "стабилизирующей силой в регионе". Он заверил, что решение, принятое американской администрацией, не сказалось на отношениях между руководством ООН и Соединенными Штатами. Представитель генсека напомнил, что БАПОР - "это не палестинское агентство". "Это структура ООН, которая действует в соответствии с мандатом, выданным Генеральной Ассамблеей, она работает не только на оккупированных территориях, но также в Ливане и Сирии, оказывая критически важную помощь, предоставляя образование, медицинские и другие услуги", - подчеркнул он.