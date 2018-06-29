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Источник: делегация Конгресса США может встретиться с руководством Госдумы 3 июля

Политика
29 июня, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Делегацию может принять руководство нижней палаты российского парламента, заявил источник ТАСС

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Делегация Конгресса США, которая намерена посетить Россию с 30 июня по 5 июля, может встретиться с руководством Госдумы 3 июля. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в российском парламенте.

"Готовится большая полноформатная встреча конгрессменов с депутатами Госдумы. Делегацию может принять руководство палаты", - сказал собеседник агентства. По его информации, такая встреча предварительно запланирована на 3 июля.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что делегация обеих палат Конгресса США посетит Россию в период с 30 июня по 5 июля. Предусмотрены поездки в Санкт-Петербург и Москву, встречи с российскими официальными лицами.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее заявил журналистам, что депутаты готовы к встрече с американскими конгрессменами и, со своей стороны, "намерены поднять вопросы сирийского урегулирования, действий НАТО, формирования архитектуры безопасности во многих регионах планеты". По мнению Слуцкого, необходимо размораживать российско-американский межпарламентский диалог и выводить его "на нормальную траекторию".

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