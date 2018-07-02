МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 3 июля примет делегацию конгрессменов США, которые находятся с визитом в РФ. Об этом сообщил журналистам в понедельник первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

"Встреча [Володина и американских конгрессменов] начнется в 13:00 мск", - сказал Жуков, отвечая на соответствующий вопрос.

Делегация американских парламентариев в субботу начала визит в Россию, который продлится до 5 июля. В состав делегации входят сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенаторы Джон Кеннеди от штата Луизиана, Джон Хувэн от штата Северная Дакота, Джон Тун от штата Южная Дакота, Джерри Моран от Канзаса, Стив Дэйнес от Монтаны, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.

Конгрессмены начали свою поездку с посещения Санкт-Петербурга, где в понедельник их принял губернатор Георгий Полтавченко. Вечером, как ожидается, они отправятся в Москву, где на 3 июля запланированы встречи в Совете Федерации и МИД РФ. Визит проходит на фоне подготовки российско-американского саммита 16 июля в Хельсинки.

