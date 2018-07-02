Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин 3 июля примет делегацию конгрессменов США

Политика
2 июля, 13:38 UTC+3

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков добавил, что встреча начнется в 13:00 мск

Поделиться
Материал из 1 страницы
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 3 июля примет делегацию конгрессменов США, которые находятся с визитом в РФ. Об этом сообщил журналистам в понедельник первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

Смотрите также

Матвиенко надеется, что визит конгрессменов США изменит их мнение о России

Встреча с американскими конгрессменами в графике Путина пока не значится

"Встреча [Володина и американских конгрессменов] начнется в 13:00 мск", - сказал Жуков, отвечая на соответствующий вопрос.

Делегация американских парламентариев в субботу начала визит в Россию, который продлится до 5 июля. В состав делегации входят сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенаторы Джон Кеннеди от штата Луизиана, Джон Хувэн от штата Северная Дакота, Джон Тун от штата Южная Дакота, Джерри Моран от Канзаса, Стив Дэйнес от Монтаны, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.

Конгрессмены начали свою поездку с посещения Санкт-Петербурга, где в понедельник их принял губернатор Георгий Полтавченко. Вечером, как ожидается, они отправятся в Москву, где на 3 июля запланированы встречи в Совете Федерации и МИД РФ. Визит проходит на фоне подготовки российско-американского саммита 16 июля в Хельсинки.
 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Страны
США Россия
Персоны
Жуков, Александр Дмитриевич Володин, Вячеслав Викторович Полтавченко, Георгий Сергеевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аксенов назвал смешной ситуацию с обозначением Крымского моста по-украински на Google Maps
2
СМИ: Ким Чен Ын прибыл в воинскую часть на автомобиле Lada Priora
3
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
4
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
5
Эксперт: новые испытания "Кинжала" покажут возможности Ту-22М3 в разгоне ракет комплекса
6
ВЦИОМ: большинство россиян не стремятся переехать за границу
7
Глава МИД Эстонии: Европа должна остановить реализацию "Северного потока - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости