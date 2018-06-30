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Матвиенко надеется, что визит конгрессменов США изменит их мнение о России

Политика
30 июня, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Спикер Совета Федерации также считает, что визит делегации США может послужить началом парламентских контактов между Москвой и Вашингтоном

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

© Пресс-служба Совета Федерации РФ

ТАСС, 30 июня. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что визит делегации американских парламентариев в РФ изменит их мнение о России, вызванное "русофобской политикой" в отношении страны. Такое мнение она выразила в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1", вышедшей в эфир на Дальнем Востоке.

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Источник: делегация Конгресса США может встретиться с руководством Госдумы 3 июля

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23 июня, в преддверии визита в Россию, сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди в интервью телеканалу CNN выразил желание лично оценить состояние российской экономики, мотивируя это тем, что позиции по этому вопросу расходятся: по мнению одних, российская экономика "терпит крах", а согласно другой позиции, ее состояние значительно улучшилось с ростом цен на нефть. Также, по словам Кеннеди, "некоторые говорят", что российская сторона "тратит все деньги на Сирию и оружие, а люди умирают от голода", а другие, - "что это неправда".

"Это продукт русофобской политики, которая проводится в отношении России. Сенаторы должны быть людьми информированными, образованными, и очень жаль, что они пользуются такими расхожими штампами, примитивными, в отношении нашей страны. Я надеюсь, что их поездка в Россию уж точно изменит их мнение", - сказала Матвиенко, комментируя высказывания сенатора.

Она также выразила надежду, что визит делегации США послужит началом парламентских контактов между Россией и США.

Как сообщалось ранее, делегация обеих палат Конгресса США посетит Россию в период с 30 июня по 5 июля, предусмотрены поездки в Санкт-Петербург и Москву, встречи с российскими официальными лицами. Американскую сторону представляют сенатор от штата Южная Дакота, председатель Комитета по торговле, науке и транспорту Джон Тьюн, сенатор от штата Канзас Джерри Моран, от штата Северная Дакота Джон Хойвен, от штата Монтана Стивен Дейнз, от штата Луизиана Джон Кеннеди и член Палаты Представителей от штата Техас Кей Грэнджер.

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