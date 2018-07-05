Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума раскрыла размер пенсии депутатов

Политика
5 июля, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Пенсия депутата с 10-летним стажем составит 63,6 тыс. рублей в месяц

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пенсия депутата Госдумы, стаж работы которого превышает 10 лет, составит почти 63,5 тыс. рублей в месяц. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте нижней палаты.

Смотрите также

Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России

"Пенсионное обеспечение депутата Госдумы составляет 46 тыс. 626 рублей (в месяц) при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет и 63 тыс. 581 рубль (в месяц) при исполнении обязанностей 10 лет и более", - сообщается на сайте.

Отмечается, что пенсионное обеспечение бывших парламентариев регулируется законом о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ. "Гражданин, который не менее пяти лет исполнял обязанности депутата Государственной думы, имеет право на доплату к пенсии… при стаже от пяти до 10 лет - 55% денежного вознаграждения, при стаже свыше 10 лет - 75% денежного вознаграждения", - отмечается в сообщении. Если гражданин был депутатом Госдумы менее пяти лет, то доплату к пенсии он не получает.

Вместе с тем указывается, что до 2017 года правила были другими. Сумма пенсии и доплаты для тех, кто был депутатом Госдумы от одного года до трех лет, составляла 55% от денежного вознаграждения депутата Госдумы, для тех, кто был депутатом более трех лет, - 75% от денежного вознаграждения депутата. Однако те, у кого уже было право на эту доплату до изменения законодательства, его не потеряли.

Смотрите также

Силуанов: период активности после выхода на пенсию останется прежним после реформы

Средняя пенсия в 2019 году при повышении пенсионного возраста вырастет до 15,4 тыс. рублей

ПФР заверил, что никто не выйдет в 2019 г. на "обычную" пенсию, если возраст будет повышен

"В соответствии с законодательством среднемесячная заработная плата депутата Госдумы в 2018 году составляет 399,3 тыс. рублей до уплаты подоходного налога (то есть на руки депутат в среднем получает 347,4 тыс. рублей). Следует отметить, что в соответствии с указом президента РФ от 27.02.2015 г. заработная плата депутатам Госдумы выплачивается с уменьшением на 10%. Фактическая начисленная среднемесячная заработная плата за шесть месяцев 2018 года (с учетом дней болезни депутатов и отпусков) составила 388,5 тыс. рублей (338 тыс. рублей после уплаты подоходного налога). Таким образом, денежное вознаграждение депутата Государственной думы, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году, - 84 тыс. 774 рубля", - сообщается на сайте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума раскрыла размер пенсии депутатов
2
Times: Лондон полагает, что инцидент в Эймсбери стал следствием отравления Скрипалей
3
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
4
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
5
Менять пароли, не давать калькулятору читать sms: как уберечь личные данные
6
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
7
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости