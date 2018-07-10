Законодатели Якутии поддержали законопроект о пенсионной реформе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госсобрание Якутии поддержало принятие в первом чтении законопроекта о пенсионной реформе, внесенного ранее в Госдуму правительством РФ. Это следует из официального отзыва якутских законодателей на законопроект, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) поддерживает данный законопроект к принятию в первом чтении", - указывается в отзыве.

Вместе с тем к рассмотрению во втором чтении якутские парламентарии вносят предложение "сохранить и закрепить в пенсионном законодательстве РФ нормы, обеспечивающие законодательную поддержку политики приоритетного развития регионов Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации".

В Ил Тумэне обращают внимание на то, что президент РФ Владимир Путин обозначил развитие Дальнего Востока и Арктической зоны в числе национальных приоритетов страны. Одним из основных условий обеспечения устойчивого развития этих территорий якутские депутаты называют "привлечение и закрепление на местах людских и трудовых ресурсов" и считают, что "возможность получить досрочную пенсию" в настоящее время является одной из социальных гарантий "сохранения и привлечения в макрорегион трудоспособного населения".

Отзыв госсобрания направляется в нижнюю палату парламента РФ.

Пенсионная реформа

16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Законопроект о повышении пенсионного возраста перед первым чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля, был направлен на отзыв в субъекты РФ.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, закон о пенсионной реформе будет принят осенью этого года. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты. По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.