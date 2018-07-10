Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Законодатели Якутии поддержали законопроект о пенсионной реформе

Политика
10 июля, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Депутаты также призвали сохранить в пенсионном законодательстве нормы о приоритетном развитии Дальнего Востока и Арктики

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госсобрание Якутии поддержало принятие в первом чтении законопроекта о пенсионной реформе, внесенного ранее в Госдуму правительством РФ. Это следует из официального отзыва якутских законодателей на законопроект, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) поддерживает данный законопроект к принятию в первом чтении", - указывается в отзыве.

Вместе с тем к рассмотрению во втором чтении якутские парламентарии вносят предложение "сохранить и закрепить в пенсионном законодательстве РФ нормы, обеспечивающие законодательную поддержку политики приоритетного развития регионов Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации".

Смотрите также

Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России

В Ил Тумэне обращают внимание на то, что президент РФ Владимир Путин обозначил развитие Дальнего Востока и Арктической зоны в числе национальных приоритетов страны. Одним из основных условий обеспечения устойчивого развития этих территорий якутские депутаты называют "привлечение и закрепление на местах людских и трудовых ресурсов" и считают, что "возможность получить досрочную пенсию" в настоящее время является одной из социальных гарантий "сохранения и привлечения в макрорегион трудоспособного населения".

Отзыв госсобрания направляется в нижнюю палату парламента РФ.

Смотрите также

Регионы намерены сохранить социальные льготы после повышения пенсионного возраста

Пенсионная реформа

16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Законопроект о повышении пенсионного возраста перед первым чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля, был направлен на отзыв в субъекты РФ.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, закон о пенсионной реформе будет принят осенью этого года. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты. По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Якутия Пенсионная реформа
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Матвиенко, Валентина Ивановна Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Суд арестовал на два месяца первого руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"
3
Reuters: врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей
4
Хорваты извинились за скандал, французы и бельгийцы оценили шансы на выход в финал ЧМ
5
Песков связал критические слова сенатора США об РФ с русофобским давлением и стереотипами
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Спасатели в Таиланде приступили к финальной части операции по эвакуации людей из пещеры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!