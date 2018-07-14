Климов считает обвинения США в адрес РФ перед саммитом попыткой надавить на Трампа

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Предъявление обвинений гражданам РФ во вмешательстве в американские выборы в преддверии саммита президентов России и США - это попытка мотивировать Дональда Трампа выстраивать наиболее острую переговорную позицию, которая не привела бы к позитивным результатам. Такое мнение высказал ТАСС в субботу заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Для меня это совершенно очевидная попытка нажать на господина Трампа или мотивировать его переговорную позицию с Путиным в более остром варианте, чтобы они не смогли найти разумных способов дальше продолжать намечающуюся нормализацию отношений", - сказал Климов.

Власти США предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки России в рамках расследования обстоятельств якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход выборов в США в 2016 году.

По мнению Климова, та часть американского общества, которая выступает против нормализации отношений с Россией, отчаянно фабрикует эти факты о якобы вмешательстве РФ в выборы.

Сенатор, возглавляющий в СФ комиссию по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела России, отметил, что пытался донести эту позицию до американских сенаторов на встрече, которая прошла в верхней палате парламента 3 июля. "Я ровно это объяснял американским сенаторам во время нашей встречи в Совете Федерации. Приводил примеры, как их государство реально вмешивается к нам. И никаких возражений от них не услышал. Я минут 20 выступал на эту тему, ни вопросов, ни выступлений у них в этой связи не было", - подчеркнул Климов.

Саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии. За полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.