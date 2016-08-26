С адвоката Марка Фейгина снимают ограничение в выезде из РФ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московские судебные приставы сняли ограничение на выезд за пределы РФ с адвоката Марка Фейгина.

Об этом ТАСС сообщил сам защитник.

"Ограничение на мой выезд фактически снято, во вторник пойду к приставу получать соответствующее постановление, копию которого он также отошлет в ФСБ, чтобы мне позволили пересекать границу", - сказал адвокат.

Он отметил, что продолжает считать решение о запрете на выезд из страны исключительно политическим. "Пианино - это не то основание, из-за которого ограничивают в выезде. Тем более, что это пианино давно уже стоит в квартире моей бывшей жены", - заключил он.

Адвокат Марк Фейгин в разное время представлял в судах интересы участниц группы Pussy Riot, Леонида Развозжаева, Ильи Горячева, Надежды Савченко, Мустафы Джемилева.