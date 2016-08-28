Нижегородский лагерь, в котором произошло массовое отравление детей, закрыт

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 августа. /ТАСС/. Работа лагеря "Соловьи" в Тоншаевском районе Нижегородской области, в котором отравились восемь детей, временно приостановлена. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Тоншаевского района области.

"Деятельность лагеря "Соловьи" в связи с отравлением детей приостановлена. По данному факту прокуратура проводит проверку", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что о причинах отравления "пока говорить рано, специалисты еще выясняют его источник".

Ранее сообщалось, что СК проверяет обстоятельства отравления детей в лагере. По сведениям областного следственного управления СК, 27 августа из детского оздоровительно-образовательного центра "Соловьи", расположенного в Тоншаевском районе, в больницу были доставлены восемь детей с признаками отравления. По предварительным данным, дети поступили с жалобами на боли в области живота, тошноту и рвоту. Шесть детей с легкой формой кишечного расстройства остаются в лечебном учреждении, двое выписаны.