Незаконная постройка у станции "Кропоткинская" могла привести к затоплению метро

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Незаконная постройка у станции "Кропоткинская" могла стать причиной аварии на водопроводе, что привело бы к разливу воды на поверхность и затоплению станции метрополитена, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора, главный инженер АО "Мосводоканал" Михаил Вдовин.

Он уточнил, что объект самостроя у станции метро "Кропоткинская" располагается на действующих коммуникациях. В данном случае это водопроводные магистрали диаметром 600 миллиметров, которые питают водой центр города.

"Здание является препятствием как для главного технического ремонта, так и вследствие того, что рядом с коммуникациями находится строение, это приводит к увеличению нагрузки на коммуникации. И может привести в дальнейшем к аварии и значительному сливу воды на поверхность", - цитирует Вдовина агентство РИАМО.

Он добавил, что в данном случае водопроводная магистраль проходит в непосредственной близости к метро, что может привести даже к затоплению метрополитена.

В ночь на понедельник в Москве стартовала вторая очередь сноса незаконного самостроя.