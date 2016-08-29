Защита обвиняемого в захвате отделения "Ситибанка" попросила освободить его из СИЗО

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Защита предпринимателя Арама Петросяна, обвиняемого в захвате отделения "Ситибанка" в центре Москвы, просит Мосгорсуд освободить его из СИЗО. Об этом ТАСС сообщил адвокат Петросяна Александр Карабанов.
"Мы обжаловали арест. Просим любую меру пресечения, не связанную с нахождением его в СИЗО", - сказал он.
В жалобе защита отметила, что "Петросян не имел умысла причинить кому-либо вреда, это следует из того, что на данную "акцию" он пошел без оружия с бутафорской бомбой и как приехала пресса, сразу начал выпускать заложников". Карабанов отметил, что иных преступлений его подзащитный не совершил. Кроме того, у него на иждивении находятся престарелая больная мать.
26 августа Пресненский суд Москвы арестовал Петросяна до 24 октября. Он обвиняется по ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия), предусматривающей лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.
Петросян продолжает содержаться в изоляторе временного содержания.
"В настоящее время Петросян все еще находится в ИВС на Петровке. Если Мосгорсуд нам откажет в смягчении ему избранной меры пресечения, то он будет переведен в одно из СИЗО Москвы", - сказал адвокат.
Вечером 24 августа в правоохранительные органы поступило сообщение, что в одном из отделений столичных банков неизвестный мужчина удерживает заложников. По версии следствия, Петросян пришел в отделение "Ситибанка", когда в нем находились трое посетителей, двое кассиров-операционистов и охранник; на шее у мужчины висела обмотанная желтым скотчем коробка, из которой торчали провода. Почти сразу он освободил сотрудницу кредитной организации, сообщившую, что она беременна. Вскоре после этого из здания сбежал охранник. К 22:00 мск были отпущены остальные заложники, а сам мужчина сдался властям. Как позже выяснилось, взрывное устройство было муляжом, а в коробке находилась соль.
По словам Петросяна, до недавнего времени он производил наборы первой помощи, но обанкротился. Петросян полностью признает вину, заявляя, что не хотел никого убивать, а хотел привлечь внимание к проблеме банкротства.