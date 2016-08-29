Суд в Измаиле решил арестовать подозреваемого в убийстве девочки в поселке Лощиновка

ОДЕССА, 29 августа. /ТАСС/. Суд в Измаиле принял решение арестовать на 60 суток подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в поселке Лощиновка Одесской области, которое вызвало массовые протесты местного населения и выселение оттуда цыганской общины. Ее представители на заседании суда не присутствовали.

Ранее уполномоченный по вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства Оксана Филипишина осудила действия местных властей, которые допустили, по сути, изгнание представителей ромского населения из Лощиновки. "Вместо того чтобы принять меры для урегулирования конфликта, Лощиновский сельсовет принял незаконное решение о выселении ромов из села, которое нарушает право на свободу передвижения и свободный выбор места проживания ромов, а также устанавливает прямую дискриминацию по признаку этнического происхождения", - заявила она.

Цыганское население поселка самостоятельно покинуло свои дома, забрав с собой лишь самое необходимое. Местные власти по требованию местной общины согласились централизованно вывезти их, предоставив транспорт. Однако они не стали дожидаться назначенного времени и уехали самостоятельно. В настоящее время в поселке размещены 60 полицейских для поддержания правопорядка и охраны брошенного имущества.

Вместе с тем губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступил в поддержку жителей Лощиновки. "Я не могу не откликнуться на трагедию, которая произошла в селе Лощиновка, где маленькая девочка была убита абсолютным нелюдем, я иначе не могу назвать этого преступника, жителем села. Я полностью разделяю возмущение всех жителей Лощиновки. Я туда направил главу УВД. Там реально притон, там массовая торговля наркотиками, которой занимаются эти асоциальные элементы", - сказал Саакашвили.

Погромы в Лощиновке начались после того, как 27 августа в заброшенном доме было обнаружено тело мертвого ребенка со следами насильственной смерти. Подозреваемым в совершении данного преступления оказался 20-летний представитель ромской национальности, проживающий в этом селе. Местные жители разгромили 10 домов, в которых проживало примерно 12 цыганских семей, и потребовали их выселения.

В настоящее время ситуация в поселке в целом спокойная. Местные жители не проявляют никакой активности. Кроме полицейских на улицах практически нет людей. В домах цыган, разгромленных накануне возмущенными жителями, выбиты стекла, повреждены стены. На улицу выброшены мебель и личные вещи. На некоторых домах видны следы поджогов.