Суд проверит законность ареста предполагаемых сообщников Шакро Молодого

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Защита обжаловала арест предполагаемых шестерых сообщников криминального авторитета Захария Калашова, известного по прозвищу Шакро Молодой. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

"Апелляционные жалобы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу будут рассмотрены в Мосгорсуде в отношении Алексея Максимова 7 сентября, Александра Голубева, Яна Сорокина и Вадима Прохорова - 12 сентября, 3елимхана Патиева и Батыра Бекмурадова - 14 сентября", - сказала она.

Ранее Тверской суд по ходатайству следователя арестовал их до 22 октября.

Как стало известно в суде, капитан запаса, бывший сотрудник ФСО Голубев является заместителем главного директора и учредителем ЧОП "Защитник", а Бекмурадов является фактическим руководителем предприятия. По данным следователя, Бекмурадов - предполагаемый лидер и активный участник преступной группы, возглавляемой криминальным авторитетом Захарием Калашовым.

По словам самого Бекмурадова, он является вице-президентом союза десантников России.

Дело о вымогательстве

Как ранее сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, 20 августа по одному из фактов противоправной деятельности преступной группы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). По ее словам, участники, действуя от имени криминального авторитета Захария Калашова, избивая предпринимателя, требовали от него передачи 10 млн руб.

Лидер группировки, житель города Видное Московской области, совместно с другими фигурантами действовал под видом частной охранной организации, что давало возможность свободного ношения боевого оружия, чем пользовались подозреваемые.

В отношении самого Калашова также расследуются уголовные дела о вымогательстве и организации преступного сообщества.