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Суд проверит законность ареста предполагаемых сообщников Шакро Молодого

Происшествия
30 августа, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Апелляционные жалобы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу будут рассмотрены в Мосгорсуде 7, 12 и 14 сентября
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Защита обжаловала арест предполагаемых шестерых сообщников криминального авторитета Захария Калашова, известного по прозвищу Шакро Молодой. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

"Апелляционные жалобы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу будут рассмотрены в Мосгорсуде в отношении Алексея Максимова 7 сентября, Александра Голубева, Яна Сорокина и Вадима Прохорова - 12 сентября, 3елимхана Патиева и Батыра Бекмурадова - 14 сентября", - сказала она.

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Ранее Тверской суд по ходатайству следователя арестовал их до 22 октября.

Как стало известно в суде, капитан запаса, бывший сотрудник ФСО Голубев является заместителем главного директора и учредителем ЧОП "Защитник", а Бекмурадов является фактическим руководителем предприятия. По данным следователя, Бекмурадов - предполагаемый лидер и активный участник преступной группы, возглавляемой криминальным авторитетом Захарием Калашовым.

По словам самого Бекмурадова, он является вице-президентом союза десантников России.

Дело о вымогательстве

Как ранее сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, 20 августа по одному из фактов противоправной деятельности преступной группы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). По ее словам, участники, действуя от имени криминального авторитета Захария Калашова, избивая предпринимателя, требовали от него передачи 10 млн руб.

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Лидер группировки, житель города Видное Московской области, совместно с другими фигурантами действовал под видом частной охранной организации, что давало возможность свободного ношения боевого оружия, чем пользовались подозреваемые.

В отношении самого Калашова также расследуются уголовные дела о вымогательстве и организации преступного сообщества.

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