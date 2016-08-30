В Москве из-за ветра дерево упало на автобус, никто не пострадал

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Дерево упало на проезжавший автобус на северо-востоке Москвы в результате поднявшегося сильного ветра, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Дерево упало на автобус, который перевозил людей, возле дома 8 на Заповедной улице. В результате инцидента пострадавших нет. Движение транспорта возле места ЧП затруднено", - сказали в управлении.

На месте происшествия работают сотрудники коммунальных служб. Инспекторы ДПС принимают меры для организации движения.

Ранее столичное ГУ МЧС РФ предупреждало о надвигающейся на Москву грозе и значительном усилении ветра.