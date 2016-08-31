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Полиция арестовала певца Криса Брауна за нападение и угрозу применения оружия

Происшествия
31 августа, 3:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Также у полиции есть ордер на обыск в доме музыканта
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© EPA/ZOLTAN BALOGH

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Известный американский певец Крис Браун был арестован во вторник около своего дома в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Ему предъявлены обвинения в нападении и угрозе применения огнестрельного оружия, сообщило Управление полиции Лос-Анджелеса.

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"Да, Брауна доставили в полицейский участок в административном центре (города), где он будет арестован. Есть ордер на обыск у него дома", - уточнил лейтенант полиции Крис Рамирес. Он подтвердил, что исполнитель "не оказывал сопротивления и сотрудничал".

Сотрудники органов правопорядка несколько часов держали в оцеплении дом певца. Как информировал новостной сайт TMZ, обвинения в угрозе огнестрельным оружием против певца выдвинула Бэйли Карран, завоевавшая титул "Мисс региональная Калифорния" в этом году. Блондинка, которая неоднократно бывала на вечеринках Брауна, в числе других гостей посещала его дом минувшей ночью. Девушка утверждает, что всего лишь выразила восхищение одной драгоценностью из коллекции хозяина дома, выставленной для обозрения всех желающих. Охранник, которому интерес показался подозрительным, поднял тревогу, а прибежавший певец накричал на гостью, наставив на нее пистолет.

По данным TMZ, представители Брауна отобрали у Карран сотовый телефон и потребовали подписать обязательство не разглашать случившееся. Девушка наотрез отказалась и ушла вместе с сопровождавшим ее приятелем. Потом она позвонила в службу спасении 911 и рассказала о произошедшем.

Певец, ранее неоднократно имевший проблемы с законом, опубликовал в социальной сети Instagram видеозапись, в которой заявил о невиновности.

В 2009 году он жестоко избил свою подругу поп-звезду Рианну и был приговорен к пяти годам заключения условно и 180 дням общественных работ. Певец неоднократно публично заявлял, что раскаялся в содеянном. В конце 2010 года он прошел курс реабилитации склонных к домашнему насилию мужчин, а позднее даже помирился с Рианной.

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