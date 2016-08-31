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Девять человек погибли в Японии в доме престарелых из- за тайфуна "Лайонрок"

Происшествия
31 августа, 5:17 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Причина смерти постояльцев дома престарелых на данный момент не указывается
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ТОКИО, 31 августа. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Тела девяти пенсионеров были найдены в доме престарелых в японском городе Иваидзуми (префектура Иватэ), который оказался затопленным из-за разлива рек, вызванного тайфуном "Лайонрок". Об этом сообщили в полиции префектуры.

Причина смерти постояльцев дома престарелых на данный момент не указывается. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее также сообщалось об одной погибшей пожилой женщине в соседнем городе Кудзи, который также оказался затоплен в результате удара стихии.

Нкануне тайфун "Лайонрок" привел к отмене более 110 внутренних авиарейсов, отмене занятий в сотнях школ и массовой эвакуации местного населения.

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