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Тайфун "Лайонрок" обрушится на Приморье в ночь на 31 августа

Происшествия
30 августа, 6:08 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Сильные дожди вновь пойдут в регионе, особенно интенсивными они будут ночью и утром 31 августа
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© EPA/NASA/JEFF SCHMALTZ

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Тайфун "Лайонрок" обрушится на Приморский край уже в ночь на 31 августа. В регионе, особенно на юге, вновь ожидаются ливневые дожди и усиление ветра. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал пресс-секретарь краевого гидрометцентра Александр Чулков.

"Тайфун "Лайонрок" сейчас находится над японским островом Хонсю. Вечером 30 августа он достигнет Японского моря и в ночь на 31 августа обрушится на Приморье", - рассказал представитель центра.

По его словам тайфун сольется с циклоном, который сейчас кружит над Приморьем, в единую систему и двинется на северо-запад. Сильные дожди вновь пойдут в Приморье, особенно интенсивными они будут ночью и утром 31 августа.

Днем 31 августа новая циклоническая система достигнет озера Ханка на границе с Китаем и направится далее в сторону китайского города Харбин. "Однако осадки разной интенсивности сохранятся в Приморье до конца недели", - сообщил Чулков.

Циклон в Приморье

Мощный циклон, пришедший накануне, ударил по районам Приморья. Из них с утра приходят сводки о подтоплениях, коммунальных авариях и нарушениях транспортного сообщения.

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Так, в Артемовском городском округе из-за подмыва двух опор ЛЭП без энергоснабжения остались более 2400 человек, а в Кавалеровском районе оказались подтопленными паводковыми водами 23 подворья.

Около десятка населенных пунктов оказались отрезаны из-за размыва дорог в Анучинском, Дальнереченском и Кавалеровском районах.

"В целом по краю за сутки выпало от 40 до 80% от месячной нормы осадков. Однако есть и рекордсмен: на метеостанции Сосуново на восточном побережье выпало 289 мм дождя - три месячные нормы",- рассказал Чулков.

Все службы жизнеобеспечения в Приморье работают в режиме повышенной готовности. В главном управлении МЧС России развернут оперативных штаб для сбора и анализа поступающей информации, координации действия сил и средств. В населенных пунктах созданы запасы продовольствия, питьевой воды и медикаментов. Подготовлены пункты временного размещения людей и транспорт для возможной эвакуации.

Тайфун "Лайонрок"

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"Лайонрок"- десятый по счету тихоокеанский тайфун в этом году. Сейчас он продвигается над Японскими островами и идет на японский остров Хонсю со скоростью 35 км/ч. Местных жителей призывают без лишней надобности не выходить из дома. Национальное метеорологическое управление Японии также предупреждает об опасности разлива рек и оползнях - в некоторых районах страны сейчас выпадает до 350 мм осадков в час.

Из-за тайфуна в 920 школах в северо-восточных префектурах Иватэ и Мияги во вторник были отменены занятия, а японские авиакомпании отменили 110 внутренних авиарейсов.

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